Москва, 8 апреля, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам крупным городов, чтобы отменить оплату парковки для медработников, сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

carpix.ru Petr Magera Платная парковка

Предполагается, что они обратятся к мэрам/губернаторам крупных городов, например, Сергею Собянину (Москва), Александру Беглову (Санкт-Петербург) с темой рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала, написала она в своем ТГ-канале.

Решение принято в ходе встречи депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским с главой правительства в преддверии отчета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на неделе проходит серия встречи Мишустина с фракциями Госдумы.