Москва, 8 апреля, 2020, 18:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Москве допускаются прогулки несовершеннолетних детей с собаками на расстоянии не более 100 метров от дома. Об этом в ходе общегородского онлайн-совещания для родителей заявил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский.

Собака на поводке

«Ребёнку можно гулять с собакой. Внимательно прочитайте распоряжение мэра Москвы, где всё расписано и ограничений по возрасту нет», — сказал Василевский.

Он отметил, что режим самоизоляции в Москве может снять только мэр столицы.