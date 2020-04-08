Москва, 8 апреля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Представители МЧС РФ запустили в интернете интерактивный атлас распространения заражения коронавирусом в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сервис является современным инструментом информирования граждан о мерах профилактики и недопущения распространения коронавирусной инфекции. В нём аккумулируются памятки, актуальные данные по общему количеству заражённых и выздоровевших с детальной разбивкой по каждому субъекту страны», — говорится в сообщении.

Информация в атласе обновляется круглосуточно на основании информации, полученной из официальных источников.

Глава МЧС России Евгений Зиничев подчеркнул, что теперь каждый житель страны, имеющий доступ в интернет, может получить актуальную информацию по ситуации с коронавирусом на сайте https://atlas.mchs.ru/.