Москва, 8 апреля, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения 81-летнего мужчины в аптеке в центре Москвы. Об этом сообщила 8 апреля старший помощник руководителя столичного управления ведомства Юлия Иванова.

Уголовное дело

«По результатам доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», — сообщила она.

По предварительным данным следствия, 31 марта в одной из аптек на улице Плющихе мужчина 1954 года рождения в ходе конфликта нанёс удар 81-летнему оппоненту, в результате чего тот был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что историк Российской академии наук Владислав Назаров был избит неизвестным в очереди в аптеке и был доставлен в больницу с черепно-мозговая травмой.