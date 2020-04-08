Санкт-Петербург, 8 апреля, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Вводя штрафы за нарушение самоизоляции без введения режима ЧС или карантина, власти перекладывают экономические тяготы от распространения коронавируса на плечи граждан. Об этом с трибуны петербургского Законодательного собрания заявил 8 апреля беспартийный депутат Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Житель Петербурга во время нерабочей недели

«Вместо политики внятного и жесткого карантина — с одной стороны, и прямых выплат населению и бизнесу — с другой стороны, нам предложена в общем целостная политика, только заключается она вместо карантина в некой гибридной полицейщине, а вместо выплат — в штрафах», — сказал Резник.

Напомним, Заксобрание большинством голосов поддержало законопроект губернатора Александра Беглова, позволяющий штрафовать граждан на сумму до 5 тыс. рублей, а организации — до 500 тыс. рублей за нарушения правил, введенных Смольным в режиме повышенной готовности и режиме ЧС.

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«Проект направлен на перекладывание всех тягот на плечи граждан и жителей Санкт-Петербурга. Вот что должно быть написано в пояснительной записке», — заявил Резник.

Аналогичного мнения придерживается «яблочник» Борис Вишневский. Судя по обращениям со стороны петербуржцев к депутатам, граждане просят помощи и защиты, а вместо этого получают запреты, штрафы и угрозы, говорит парламентарий.

«Часто употребляется слово «карантин». У нас не введён карантин. Нету карантина ни у нас, ни в Москве, у нас не введена чрезвычайная ситуация. У нас есть только некий странный режим повышенной готовности, который в соответствии с федеральными законами не позволяет ограничивать права граждан даже при тех изменениях, которые сейчас в него ввели», — сказал Вишневский.

Отдельных санитарных правил в отношении COVID-19 тоже никто не вводил, не считая ограничения въезда туристов из Китая и ограничений для уже зараженных и контактных лиц, подчеркнул «яблочник».

»Даже наше спокойное юридическое управление, видимо, с трудом выбирая слова, пишет, что ничего этого делать нельзя. Мы получаем режим псевдочрезвычайщины, когда каждый конкретный полицейский на своем конкретном месте будет определять, нарушен закон или нет. <…> Нам говорят о режиме самоизоляции, нигде не введенном и нигде не определенном», — добавил депутат.

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