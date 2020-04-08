Санкт-Петербург, 8 апреля, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Введение в Санкт-Петербурге региональных штрафов за нарушение правил самоизоляции и других требований властей в связи с коронавирусом является провокацией в отношении реальной борьбы с инфекцией. Об этом заявил 8 апреля депутат петербургского Законодательного собрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект во время нерабочей недели в час пик

Ковалев жестко раскритиковал принятый 8 апреля в Петербурге в первом чтении законопроект о региональных штрафах за нарушение требований исполнительной власти в режиме повышенной готовности или ЧС, даже если действия граждан и организаций не подпадают под нормы УК или КоАП РФ.

«Это нож в спину президенту нашему, Владимиру Владимировичу Путину, который пытается противодействовать распространению коронавирусной инфекции. И это прямо следует из заключения нашего юридического управления», — сказал Ковалев с трибуны Мариинского дворца.

Он напомнил, что в КоАП РФ уже внесли поправку о невыполнении правил поведения в режиме ЧС или угрозе ее возникновения, где такие нарушения караются штрафом до 40 тыс. рублей. Причем имеются в виду и правила, установленные правительством РФ, и правила субъектов РФ.

В Петербурге же поддержали законопроект губернатора, по которому граждан будут штрафовать за нарушение петербургских правил, введенных городских правительством, на сумму до 5 тыс. рублей, включая нарушение режима самоизоляции.

«Теперь представьте себе правоохранителя, который ловит какого-то нарушителя и думает: «Его в этом случае надо штрафовать на 40 тысяч или на 5 тысяч рублей? Подпадает это под действия КоАПа или не подпадает?» Вы в какое положение ставите правоохранительные органы, которые должны составлять протоколы? Он какой протокол составит, по федеральному КоАПу или по этой цидульке вашей?» — возмутился Алексей Ковалев.

Он считает, что это «просто парализует деятельность всей правоохранительной системы» Петербурга и является «провокацией против Путина».

«И вы не слушаете нормальных людей, которые прямо вам написали — наше юридическое управление, — что всё то, что у вас написано, это бред. Это просто абсолютно вне правового поля. Вообще никакой ответственности не будет после вступления закона в силу», — заключил Ковалев.

Проект подверг критике и беспартийный депутат Михаил Амосов. Он заметил, что в документе прописаны «десять органов» исполнительной власти, которые якобы должны выписывать штрафы, а значит, делать этого не будет никто: реально применять эти нормы может только полиция.

«Не часто встретишь столь разгромный отзыв наших юристов. В последнем абзаце прямо говорится, что неопределенность норм, в общем-то, может рассматриваться как коррупциогенный фактор. Если длительное время продлится эта ситуация, не сомневайтесь, начнут произвольно подходить, одних граждан штрафовать, других нет», — добавил Амосов.