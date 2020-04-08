Сосновый Бор, Ленинградская область, 8 апреля, 2020, 13:18 — ИА Регнум. У одного из сотрудников Ленинградской АЭС в Сосновом Бору (Ленинградская область) выявлена новая коронавирусная инфекция. На карантин отправлен не только он сам, но также коллеги по цеху и близкие родственники. Об этом 8 апреля сообщается в официальной группе ЛАЭС в одной из соцсетей.

«Росэнергоатом» ЛАЭС

Сотрудник ЛАЭС вернулся в родной город из поездки и со 2 апреля находился в самоизоляции у себя дома, где у него начались первые признаки ОРВИ, и мужчина обратился за медицинской помощью.

Первый анализа на коронавирус показал положительный результат. Но поскольку для определения окончательного диагноза необходимы результаты не менее трех тестов, пока он считается условно зараженным. Тем не менее, все сотрудники, контактировавшие с данным работником, и члены семьи изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

«На станции проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности персонала. Персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, проводится регулярная дезинфекция помещений. Автобусы, осуществляющие перевозку персонала, подвергаются постоянной санитарной обработке. Замеры температуры тела, направление в здравпункт, тестирование оперативного персонала, — все эти меры позволят нам своевременно выявить и предупредить распространение вируса», — уточнил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Однако для предупреждения возможного распространения инфекции с 6 апреля резервная смена оперативного персонала ЛАЭС переведена на проживание в санаторий-профилакторий «Копанское». Перед заселением люди прошли обязательное медицинское тестирование. В профилактории организована полная изоляция персонала с круглосуточным медицинским наблюдением, постоянная дезинфекция помещений.

Как сообщает пресс-служба центральной медсанчасти № 38 Соснового Бора, состояние заболевшего мужчины оценивается медиками как удовлетворительно, заболевание протекает с легким течением.

Также в пресс-службе ЛАЭС отмечают, что в настоящее время в работе находятся 3, 4, 5-й блоки Ленинградской АЭС, которые несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Блок №1 давно остановлен для окончательного вывода из эксплуатации, блок №2 — на плановом ремонте.