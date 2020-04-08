Красноярск, 8 апреля, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В мэрии Красноярска прокомментировали ранее разосланную по СМИ информацию об отмене массовых мероприятий, запланированных на май и июнь 2020 года. В том числе в рассылке речь шла о массовых мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (письмо имеется в распоряжении ИА REGNUM).

Скриншот рассылки от пресс-службы мэрии Красноярска

«Разъясняем, что в Красноярске отменяются массовые мероприятия на 9 Мая, которые организуются на городском уровне. Что касается Парада Победы и шествия «Бессмертного полка», решение по ним будет принимать администрация Красноярского края», — заявили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе мэрии Красноярска.

Читайте также: Массовые мероприятия в честь Дня Победы отменили в Красноярске

Как сообщало ИА REGNUM, причиной решения мэра Красноярска Сергея Ерёмина об отмене массовых мероприятий в указанный период стала угроза распространения коронавируса. Речь шла в том числе о массовых мероприятиях ко Дню города, Дню защиты детей и так далее.

Читайте также: В Красноярске опровергли возможность отмены парада 9 мая