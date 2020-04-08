Красноярск, , 11:01 — REGNUM В Красноярске отменены все массовые мероприятия, запланированные на май и июнь 2020 года, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в мэрии города.

Соответствующее решение принял мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Причина — угроза распространения коронавируса.

По данным мэрии, отмена в том числе касается массовых мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, Ерёмин распорядился отменить все ранее объявленные и запланированные конкурсы, связанные с проведением массовых мероприятий. Исключение — праздничное оформление Красноярска к 9 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля в Красноярском крае подтверждено 39 случаев COVID-2019.

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