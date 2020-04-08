Санкт-Петербург, 8 апреля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Власти Петербурга разберутся с сообщениями о том, что медсестрам клинической инфекционной больницы им. Боткина, где лечат больных коронавирусом, обещали микроскопические доплаты. Об этом заявил представитель губернатора в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Юрий Шестериков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. С.П. Боткина

На пленарном заседании петербургского парламента тему поднял беспартийный депутат Максим Резник.

«Мне написали медсестры Боткинской больницы о том, что им объявлена доплата в месяц 700 рублей. Я очень сомневаюсь в этой информации, но все-таки прошу проверить ее, потому что очень важно понимать, сколько на самом деле сегодня правительство предусматривает доплачивать. Люди просто хотят знать информацию», — сказал Резник.

Он предложил назвать конкретные суммы, а не процентное соотношение. «Потому что если это правда, то там просто в шоке люди», — добавил Резник.

Юрий Шестериков обещал обратить на это внимание исполнительной власти.

«Обязательно мы с этой ситуацией разберемся», — сказал представитель губернатора.