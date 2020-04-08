Смольный проверит данные о доплате медикам больницы Боткина в 700 рублей
Санкт-Петербург, 8 апреля, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Власти Петербурга разберутся с сообщениями о том, что медсестрам клинической инфекционной больницы им. Боткина, где лечат больных коронавирусом, обещали микроскопические доплаты. Об этом заявил представитель губернатора в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Юрий Шестериков, передает корреспондент ИА REGNUM.
На пленарном заседании петербургского парламента тему поднял беспартийный депутат Максим Резник.
«Мне написали медсестры Боткинской больницы о том, что им объявлена доплата в месяц 700 рублей. Я очень сомневаюсь в этой информации, но все-таки прошу проверить ее, потому что очень важно понимать, сколько на самом деле сегодня правительство предусматривает доплачивать. Люди просто хотят знать информацию», — сказал Резник.
Он предложил назвать конкретные суммы, а не процентное соотношение. «Потому что если это правда, то там просто в шоке люди», — добавил Резник.
Юрий Шестериков обещал обратить на это внимание исполнительной власти.
«Обязательно мы с этой ситуацией разберемся», — сказал представитель губернатора.