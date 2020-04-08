Санкт-Петербург, 8 апреля, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В Петербурге за минувшие сутки выявлено 34 горожанина, у которых подтвердился новый коронавирус. Таким образом, за время эпидемии в городе на Неве число заразившихся достигло 329 человек. Об этом 8 апреля сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды идет по Дворцовой площади во время нерабочей недели

«В Петербурге зарегистрировано 34 заражения новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Летальных исходов и случаев выздоровления от COVID-19 в Петербурге за последние сутки нет. Всего с начала пандемии в городе от коронавируса умерли три человека выздоровели 43 человека.

По данным городского оперативного штаба, за сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 3279 человек.

«На карантине находится 8890 человек. Из них 62 — в обсерваторе, 7987 на самоизоляции, 841 контактный», — сообщили в штабе.

В петербургской службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 1520 обращений, связанных с темой коронавируса. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 150 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 225 обращений, в полицию — 498. Остальные звонки были справочного характера.

Читайте также: В Петербурге расширили категории горожан, которых проверят на коронавирус

По официальным данным, всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За последние сутки зафиксировано 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах. Также за этом время зарегистрировано пять летальных исходов и 86 полностью выздоровевших человек. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.