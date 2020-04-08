Санкт-Петербург, 8 апреля, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева («Партия роста») поблагодарила горожан за самоизоляцию в начале пленарного заседания в среду, 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Оказалась депутат на трибуне потому, что спикер Вячеслав Макаров по традиции поздравил ее как именинницу, осыпал комплиментами и предоставил слово для благодарностей.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережноая реки Мойки

Оксана Дмитриева сообщила, что шла сегодня на работу в Мариинский дворец пешком и восхитилась самодисциплиной петербуржцев — город был красив и пустынен.

«Вот сказано «самоизоляция» — и действительно, на набережных, ни на Мойке, ни на Фонтанке не встретилось мне ни одного человека», — сказала Оксана Дмитриева. После чего процитировала стихи Беллы Ахмадуллиной: «Я этим городом храним, и провиниться перед ним не дай мне бог вовеки». Раздались аплодисменты.

Однако у спикера ЗакСа, главного единоросса Петербурга Вячеслава Макарова возникли другие впечатления от этого выступления.

«Вот сейчас Оксана Генриховна преподала вам всем урок, как надо пиариться на коронавирусной инфекции. Или, как говорит святейший патриарх, на мировом вредоносном поветрии. Поэтому никто так не соблюдает правила эпидемические и санитарные, как соблюдает Оксана Генриховна», — заявил Макаров.

Заметим, согласно данным «Яндекса», индекс самоизоляции Петербурга к 07:00 составлял 4,6 балла из пяти возможных, однако сейчас он опустился уже до 3,7.