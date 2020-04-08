Москва, 8 апреля, 2020, 05:23 — ИА Регнум. Сценарий «возможного» развития событий зачастую оказывается предписанием их желаемого хода, понять который можно, присмотревшись внимательнее к разработкам стратегических предсказаний последних лет. Что поражает при пристальном взгляде на сценарии Фонда Рокфеллера, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как это ни удивляет, но предвиденьям экспертов из Фонда Рокфеллера уже исполнилось 10 лет, при этом их соответствие нашей «коронавирусной» реальности не может быть просто случайным. Описание как самого вируса, с точностью до типа и вызываемых симптомов, как и картины мировой пандемии, сделанные еще в 2010 году, неужели это не есть самое прямое подтверждение рукотворности как самого COVID-19, так и ситуации, вокруг него сложившейся?

Так, да не совсем так, можно сказать, перефразируя поговорку. Ведь по утверждениям тех самых рокфеллеровских экспертов, «момент истины» с появлением зловредного вируса должен был наступить в теперь уже далеком 2012-м году. Откуда же взялось отставание в 8 лет, если предположение о вирусе как о «фигуре на Великой Шахматной Доске» имеет под собой основания?

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