Война: Красная армия ведёт бои за Крым и Одессу. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 8 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 8 апреля: в 1944 году Красная армия начала операцию по освобождению Крыма и ведёт бои за Одессу.
«Наступательные действия войск 3-го Украинского фронта на Одесском направлении характеризуются ошеломляющей стремительностью и большой силой наших ударов по основным группировкам противника. Именно благодаря этому наступающим снова удалось отрезать и окружить значительную группу, состоящую из остатков вражеских дивизий в районе севернее города Раздельная».