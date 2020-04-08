Москва, 8 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

«Наступательные действия войск 3-го Украинского фронта на Одесском направлении характеризуются ошеломляющей стремительностью и большой силой наших ударов по основным группировкам противника. Именно благодаря этому наступающим снова удалось отрезать и окружить значительную группу, состоящую из остатков вражеских дивизий в районе севернее города Раздельная».

газета «Красная звезда» от 8 апреля 1944 года