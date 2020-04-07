Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Предприятия компании «Силовые машины» возобновили свою работу еще 4 апреля и намерены продолжать трудиться весь «нерабочий» апрель, объявленный таковым в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Силовые машины» 3d-модель газотурбинной установки ГТЭ-170

Заметим, компания входит в федеральный перечень системообразующих предприятий РФ и обеспечивает энергооборудованием стратегически важные генерирующие компании непрерывного цикла.

«Сейчас завершается перевод максимально возможного числа сотрудников на дистанционную работу. Это сотрудники, чей функционал допускает удаленное выполнение, а также сотрудники, не привлеченные к работе на производстве», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании.

Те же, кто обеспечивает производство оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций, продолжают работу в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Компания ограничила командировки, а сотрудники, побывавшие недавно в служебной зарубежной поездке, соблюдают 14-дневный карантин.

«В сложившейся ситуации мы не только следуем рекомендациям Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения, но и принимаем дополнительные меры. В компании сформирована комиссия, которая отслеживает ситуацию, разрабатывает и внедряет оперативные мероприятия. Для максимально возможного количества сотрудников введен дистанционный режим работы, закуплены средства индивидуальной защиты и средства гигиены, на проходных и в столовых регулярно выполняется кварцевание, установлены диспенсеры для обработки рук антисептиками, проводится усиленная дезинфекция офисных и производственных помещений, в местах массового пребывания нанесены маркеры для обеспечения безопасной зоны (личного пространства), отменены все корпоративные мероприятия», — подчеркнули в пресс-службе «Силовых машин».

Накануне на центральный склад поставщика средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Петербурге пришла дополнительная партия респираторов, на предприятиях поставку ожидают 7−8 апреля. На официальной странице компании «ВКонтакте» в ответ на вопросы сотрудников о доступе к СИЗ ранее отмечалось, что с ними «действительно могут возникать некоторые сложности», так как «возможны сбои в обеспечении, это связано с повышенным спросом и ограничениями по логистике (многие города и трассы перекрыты) — этот вопрос находится на постоянном контроле».

Кроме того, сотрудникам рекомендуют отказаться от рукопожатий при встрече. Все внутренние мероприятия с большим числом участников переведены в формат телеконференций. Температуру у коллектива измеряют бесконтактными пирометрами. В компании также создали корпоративную горячую линию, чтобы информировать коллектив о текущей ситуации.