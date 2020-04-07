Санкт-Петербург, 7 апреля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Петербуржцы заметили удорожание лимонов и других составляющих для «чая от простуды» в магазинах. Подорожал чеснок. Имбиря и вовсе не найти.

Дарья Драй ИА REGNUM Лимоны в магазине Петербурга

Так, в одном из супермаркетов на утро 7 апреля лимоны можно было отыскать по цене 349 рублей за кило — это с пометкой «суперцена». Между тем 3−4 недели назад, утверждают горожане, килограмм лимонов стоил от 105 до 115 рублей, со скидкой можно было найти и по 90 рублей.

Заметили петербуржцы и подорожавший чеснок: три головки в сетке обойдутся в 67,9 рублей. За килограмм придется отдать 359 рублей.

Скидки обнаружились на мед: банка по 250 грамм продается за 169,9 рублей, хотя раньше стоила 229 рублей. В пластиковом ведре 700 грамм меда можно купить за 299 рублей, 380 грамм — за 209 рублей. Самым выгодным выглядит цветочный натуральный мед по цене 299 рублей за кило.

Дарья Драй ИА REGNUM Мед в магазине Петербурга

Имбиря, стоимость которого взволновала некоторые регионы России, корреспонденту ИА REGNUM и вовсе найти не удалось.

Граждане связывают удорожание с ажиотажем, который возник на фоне распространения коронавируса.