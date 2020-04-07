Екатеринбург, 7 апреля, 2020, 09:44 — ИА Регнум. Дума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о снижении налога на имущество физических лиц. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбургская городская дума Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин и глава города Александр Высокинский

По словам Володина, предлагается снизить ставку налога с 2 до 1,1%. Данная мера должна помочь и индивидуальным предпринимателям, которые сейчас испытывают непростые времена.

Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании думы. Думские комиссии начнут свою работу уже с 8 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рабочая группа с участием мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и председателя гордумы предложила меры поддержки для предпринимателей. В частности, их не будут доставать проверками и обеспечат рассрочку по платежам за городскую землю и муниципальное имущество.