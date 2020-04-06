Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 23:03 — ИА Регнум. Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» заявила о том, что среди сотрудников аэропорта нет лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Вечером 6 апреля в СМИ появилась информация о смерти жителя Всеволожского района Ленобласти, якобы сотрудника «Пулково», от COVID-19.

«Ни у одного из сотрудников ВВСС не был обнаружен COVID-19», — заявили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В пресс-службе администрации Ленобласти также опровергли сообщения о смерти жителя региона.

«Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», житель Санкт-Петербурга, имеющий загородный дом в Новосаратовке Всеволожского района Ленинградской области — жив», — отметили в региональной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за прошлые сутки было выявлено 35 новых зараженных COVID-19, их общее количество достигло 226 человек. Три человека в Петербурге с начала эпидемии скончались.

В Ленобласти 62 заболевших, летальных случаев нет.