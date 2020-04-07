Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 7 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 апреля: в 1945 году войска 3-го Украинского фронта вступили в Вену с юга. Красная армия отражает атаки немцев на Одере.

«Только за последние дни наши летчики провели с ними больше сотни воздушных боев, в которых сбили около 160 вражеских самолетов. Успех наших летчиков зиждется на высоком боевом мастерстве, смелости и инициативе».
газета «Красная звезда» от 7 апреля 1945 года