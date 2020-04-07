Москва, 7 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

газета «Красная звезда» от 7 апреля 1945 года

«Только за последние дни наши летчики провели с ними больше сотни воздушных боев, в которых сбили около 160 вражеских самолетов. Успех наших летчиков зиждется на высоком боевом мастерстве, смелости и инициативе».