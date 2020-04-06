Москва, 6 апреля, 2020, 17:58 — ИА Регнум.

Санкции США против российского ВПК создают помехи в банковских операциях, приводят к задержкам оплаты со стороны покупателей и не приносят новых клиентов, но при этом и негативное влияние от санкций тоже оказалось небольшим, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 6 апреля, комментируя публикацию китайского информагентства «Синьхуа» об «обратном эффекте» санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Ранее «Синьхуа» опубликовала материал, в котором утверждается, что санкции, введенные властями США против российского военно-промышленного комплекса, дали обратный эффект: Россия не потеряла прежних покупателей своего оружия и сумела найти новых.

« Я бы не стал напрямую связывать успехи России в области военно-технического сотрудничества с антироссийскими санкциями. Всё-таки они создают определённую помеху в банковских операциях и приводят к задержкам оплаты со стороны покупателей российского вооружения. Новых же клиентов эти санкции совершенно точно не приносят.