Москва, 6 апреля, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Мир мягкой силы подходит к концу, на носу большая война, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания Уличный бой американского спецназа

По словам политолога, новая война становится неизбежной, потому что тот мир, с которым мы прощаемся на наших глазах, — это был мир мягкой силы. Но на новом этапе растет востребованность именно жесткой силы.

«Очевидно, что Соединенные Штаты готовят военную операцию по свержению Мадуро. Полтора года они пытались его сместить с помощью мягкой силы, с помощью различного рода политтехнологических инструментов… Посмотрите, что творится в Ормузском проливе, там уже нашпиговано все со всех сторон военной техникой… Фокусный конфликт уже назревает», — заявил политолог.