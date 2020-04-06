Санкт-Петербург, 6 апреля, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, по состоянию на утро 6 апреля, в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина с подтверждённым диагнозом «коронавирус» находится 132 пациента, в том числе 126 петербуржцев и шесть жителей Ленинградской области. Об этом сообщили в городском оперативном штабе.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени Боткина в Петербурга

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Количество пациентов петербургского стационара за сутки также возросло: днем ранее в больнице Боткина было 115 человек с подтвержденным коронавирусом, из них 109 петербуржцев и шесть жителей Ленобласти.

«Всего в стационаре больницы им. С.П. Боткина с признаками ОРВИ находится 332 пациента, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 19 детей старше пяти лет. Поступило за прошедшие сутки с признаками ОРВИ 49 человек, выписано 27 человек», — рассказали в оперативном штабе.

Всех госпитализированных проверяют на коронавирус.

Общее количество петербуржцев, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа или контакта с зараженными лицами, составляет 8831 человек. Из них 8791 находятся на домашнем карантине, еще 40 человек — в обсервации.

Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 226 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли три человека, выздоровели 32 петербуржца.