Белгородские школьники приступили к учёбе
Белгород, 6 апреля, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Школьные весенние каникулы закончились в Белгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с 6 апреля ученики приступили к дистанционному обучению, которое проходит на базе регионального портала «Виртуальная школа».
Интернет-уроки длятся не более 30 минут. Школьники в виртуальном дневнике видят задания на день, выполняют их, а затем прикрепляют файл с домашней работой. Для тех учеников, у кого нет возможности обучаться дистанционно, муниципальное управление образования организует заочную форму обучения. Как пояснили в региональном департаменте образования, для учеников начальной школы в случае крайней необходимости в школах откроют так называемые «дежурные классы», где учебный процесс будет построен в формах, предложенных конкретной общеобразовательной организацией. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, будет только заочным.
Отметим, что из-за массового обращения пользователей сайт виртуальной школы периодически оказывается недоступным.