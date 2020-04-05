Первоуральск, Свердловская область, 5 апреля, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Свердловской области завершается шестой день всеобщей обязательной самоизоляции, объявленной указом губернатора Евгения Куйвашева. Населению нельзя выходить из своих домов, кроме как в магазин, аптеку, на помойку — выбросить мусор, а также выгулять собаку — не далее чем на расстоянии 100 метров от жилища.

Александр Комаров ИА REGNUM У газетного киоска

Большинство граждан добросовестно самоизолировались ещё до этого указа. И сейчас улицы практически пусты. Что и понятно. Люди совсем не хотят подхватить коронавирусную инфекцию. И тем более не желают заразить ею своих близких родственников.

В Первоуральске, пригороде Екатеринбурга, ситуация — как по всей области, по всей стране. Люди добросовестно сидят дома. Там, где раньше были мини-рынки, пусто. Лишь редкие прохожие. Магазины, которым было суждено закрыться на период карантина, не работают или перешли на взаимодействие с покупателями в иной форме.

Логично, что и улицы не такие оживлённые, как в обычные, не карантинные дни. Люди, которые есть, в основном в масках. Носить их уже не есть что-то из рук вон выходящее. Ходить в маске стало признаком хорошего тона. Признаком того, что человек уважает окружающих и вносит свой посильный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Но, как и везде, не все могут высидеть в четырёх стенах несколько недель. Пожилым особенно тяжело. Вот на проспекте Ильича, на лавочке, сидит старушка с клюкой. Она явно старше 65 лет. Им выходить из дома категорически не рекомендуется, чтобы не заразиться коронавирусом. Но не могут пожилые люди гнить в четырёх стенах. Им полезно гулять. По роще, да хоть по двору. Иначе, как мне честно призналась одна из представительниц возрастного поколения, «от инфаркта или инсульта мы помрём раньше, чем от этой вашей короны».

На улицах можно встретить и праздно гуляющих молодых людей, и мамаш с колясками… В хорошую тёплую погоду не пустуют и детские, и спортивные площадки, где подрастающее поколение с удовольствием «самоизолируется». Дружинники и полиция пока действуют профилактически. Во всяком случае, тех, кому Роспотребнадзор не предписал сидеть 14 дней исключительно в своём жилище, не штрафуют. Но требуют разойтись по домам. Ведь и гулять без цели по улицам, и собираться на детских и спортивных площадках не рекомендуется. Ведь только так — в самоизоляции, дисциплиной — и можно остановить дальнейшее распространение коварного коронавируса по Уралу и по всей Российской Федерации.