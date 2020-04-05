Санкт-Петербург, 5 апреля, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Распространение новой коронавирусной инфекции стало причиной временной отмены целого ряда скоростных поездов «Ласточка» на Октябрьской железной дороге. Отменены «Ласточки» из Петербурга в три российских города.

Дарья Драй ИА REGNUM «Ласточка»

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, такое решение принято «в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки».

С 6 по по 29 апреля отменен поезд «Ласточка» №823 сообщением Санкт-Петербург — Сортавала, с 7 по 30 апреля отменен обратный поезд №824 Сортавала — Санкт-Петербург.

с 7 по 29 апреля отменены поезда «Ласточка» №813, 814, 815, 816 на маршруте Санкт-Петербург — Псков.

с 7 по 29 апреля отменены поезда «Ласточка» №721, 722 на маршруте Санкт-Петербург — Бологое.

«Средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, будут возвращены пассажирам в полном объеме», — пообещали железнодорожники.

Как сообщалось, до 30 апреля 2020 года в Петербурге приостановлено оформление льготных билетов на пригородные поезда региональным льготникам Санкт-Петербурга, а также всем студентам, курсантам и школьникам.