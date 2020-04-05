Санкт-Петербург, 5 апреля, 2020, 11:49 — ИА Регнум. В аэропорту «Пулково» в воскресенье, 5 апреля, отменены более 70 авиарейсов из Петербурга в разные города России.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», под отмену попали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Ютэйр» и ряда других перевозчиков.

«Самолеты не полетят в Москву, Казань, Сочи, Калининград, Красноярск и по другим направлениям», — отмечает источник.

Ранее были прекращены международные рейсы из «Пулково» в связи с закрытием границ России и других государств из-за угрозы коронавируса.

26 марта в «Пулково» закрыли вход в пассажирский терминал на третьем этаже из-за снижения пассажиропотока.