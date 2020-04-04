Санкт-Петербург, 5 апреля, 2020, 00:56 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу экс-директор ОАО «Метрострой» Николая Александрова по делу о растрате. Об этом информировали в объединённой пресс-службе судов города.

Victor Арест

«Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что Александров обвиняемый в присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК России), будет находиться в заключении до 9 мая 2020 года.

Как передавало 3 апреля ИА REGNUM, обвиняемый ранее находился под домашним арестом с середины декабря.

Бывшего директора «Метростроя» обвиняют в том, что он способствовал подписанию от лица организации соглашений цессии с ООО «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных условиях с целью причинения вреда компании.