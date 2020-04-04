Женева, Швейцария, 4 апреля, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Число случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 1 051 635. Об этом 4 апреля сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, на текущий момент в мире зарегистрировано 56 985 летальных исходов вследствие болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Отмечается, что за минувшие сутки в мире было выявлено 79 332 новых случаев инфицирования, скончались от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, 6664 человек.

Наибольший рост числа инфицированных за последние сутки выявлен в США — 28 103 случая, в Испании — 7472, в Германии — 6082, во Франции — 5209 и в Италии — 4585.