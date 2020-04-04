Киев, 4 апреля, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В ВСУ зарегистрировано три случая заболевания … СOVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что третьим пациентом, у кого подтвердился диагноз «коронавирус», стал военнослужащий Киевского гарнизона, находившийся на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ.

Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ сообщила, что врач Хмельницкого военного госпиталя стал первым членом ВСУ, у которого выявили коронавирус.

Читайте также: Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ