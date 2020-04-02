Киев, , 10:48 — REGNUM Врач Хмельницкого военного госпиталя стал первым членом ВСУ, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщила 2 апреля пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

В сообщении говорится, что в режиме самоизоляции находятся 140 боевиков ВСУ, в течение трёх суток данный режим закончится для 72 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 апреля число жителей Украины, у которых выявили коронавирус, перевалило за 800.

По заявлению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, среди госпитализированных 20 детей и 26 медицинских работников. Один человек находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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