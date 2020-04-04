Стэнфорд, США, 4 апреля, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Ученый из Стэндфордского университета США Маршалл Бёрк установил, что благодаря введённому из-за пандемии коронавируса режиму домашней самоизоляции во многих странах мира, в атмосфере уменьшилось количество твердых частиц, диоксида азота, — самой смертоносной формы загрязнения воздуха. Об этом сообщает The Atlantic.

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Отмечается, что поскольку города и, в некоторых случаях, целые народы переживают пандемию в «условиях блокировки», спутники, наблюдающие за Землей, выявили значительное снижение концентрации общего загрязнителя воздуха, диоксида азота, который попадает в атмосферу через выбросы от легковых, грузовых автомобилей, автобусов и электростанций.

Падение уровня диоксида азота, наблюдаемое в Китае и на европейской части евразийского континента, совпало с жесткими мерами по социальному дистанцированию на местах.

Отмечается, что загрязнение воздуха может нанести серьезный ущерб здоровью человека. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение окружающей среды вызывает у людей различные проблемы со здоровьем, включая инсульты, болезни сердца и респираторные заболевания, что приводит к смерти около 4,2 млн человек в год.

Ученый также предположил, что уменьшение загрязнения воздуха, «вероятно, спасло жизни 4000 маленьких детей и 73 000 пожилых людей в Китае за два месяца этого года».

Напомним, ранее ученые установили, что загрязнение воздуха является основной причиной преждевременных смертей порядка в 41 стране, расположенной на европейской части евразийского континента.