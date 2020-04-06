Конакри, 6 апреля, 2020, 03:29 — ИА Регнум. Еще 31 марта президент Гвинеи Альфа Конде ввел в стране комендантский час из-за коронавируса. Каким образом коронавирус помог Конде обойти конституцию своей страны и получить решение в свою пользу на мартовском референдуме по поводу своего третьего срока, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Шпунт.

Иван Шилов ИА REGNUM Альфа Конде

Гвинейская оппозиция протестует и негодует, поскольку референдум, прошедший 22 марта сего года, решил в пользу Конде вопрос о возможности для него выставить свою кандидатуру на третий президентский срок. Более того, оппозиционеры высказывают также опасение, что поправки к Конституции, принятые этим референдумом, могут быть истолкованы как основания для обнуления предыдущих президентских сроков Конде, а значит, и третьим сроком дело может не ограничиться.

Гвинейские оппозиционеры, несогласные с таким поворотом дел, были готовы выступить с серьезными акциями протеста, которые уже были запланированы на начало апреля, так что коронавирус, пришедший в Африку, открыл перед президентом Конде широкие возможности. Оппозиционные партии объявили бойкот референдуму, в некоторых регионах и даже в столице произошли беспорядки, и тем не менее конституционный референдум состоялся.

А широкие выступления оппозиции не состоялись, в итоге коронавирус в Африке показал высокую степень приверженности нынешнему президенту. С учетом крупных дружественных контактов между Гвинеей и Россией, а также крупнейших в мире запасов бокситов (сырья для производства алюминия), которые разрабатываются в Гвинее компанией Русал, усиление политической стабилизации в этой стране можно только приветствовать.

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