Глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, посвящённую деятельности банковской сферы в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В ходе пресс-конференции Набиуллина рассказала о мерах, принимаемых ЦБ в отношении банков и кредитных организаций, а также дала ряд прогнозов относительно экономической ситуации в России и мире в дальнейшем.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

14:09 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: в нашем случае мы видим эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила как стандартных продаж, так и дополнительных за счёт сделки по Сбербанку.

14:10 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: В марте произошёл резкий рост доходности, сейчас на три четверти это отыграно. Дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется.

14:11 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: задача ЦБ состоит в том, чтобы постараться сдержать негативные эффекты для людей и бизнеса. На это направлены меры, которые мы вводим. В своей политике мы сконцентрировались на регуляторных мерах.

14:12 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Мы вводим дополнительные регуляторные послабления и меры по предоставлению ликвидности, которые создают больше возможностей для регулярной деятельности.

14:13 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: в ближайшее время заработает система по кредитным каникулам. Этим правилом нужно пользоваться взвешенно: они даются на полгода и человек может обратиться за ними до 30 сентября 2020 года, второй раз за ними обратиться не получится. Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа.

14:14 03.04.2020 На время противоэпидемических мер Банк России будет организовывать еженедельные пресс-конференции и обзоры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Мы будем проводить еженедельные пресс-конференции, потому что ситуация меняется очень быстро. Мы оперативно проводим меры по поддержке заёмщиков, сохранению кредитования и поддержания стабильного функционирования финансового сектора», — заявила Набиуллина. «На этих пресс-конференциях я буду говорить о нашей оценке событий, произошедших за неделю, об их влиянии на финансовую стабильность, а также давать свежие данные по ходу реализации принятых мер и анонсировать при необходимости новые», — подчеркнула она. Также ЦБ РФ будет публиковать еженедельный обзор «Финансовый пульс», где эти темы будут рассматриваться более детально. Первый выпуск будет опубликован 3 апреля вечером. Подробности в материале: Банк России анонсировал еженедельные выпуски о состоянии макроэкономики РФ

14:14 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: право на кредитные каникулы имеют субъекты малого и среднего бизнеса. Закон ещё не вступил в силу, но банки охотно идут навстречу. Мы для этого принимали регуляторные послабления.

14:15 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: от заёмщиков получило около 27 тысяч заявлений. На 1 апреля банки рассмотрели около половины. Банком удовлетворено 2200 заявлений.

14:16 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы будем вести мониторинг на еженедельной основе и информировать о динамике. Опрошенные банки идут навстречу не только гражданам и бизнесу.

14:17 03.04.2020 Ситуация в экономике в мире ухудшилась из-за введения карантинных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Ситуация в экономике существенно изменилась с момента последнего заседания Совета директоров по ставке. Изменились и внешние, и внутренние условия. Во многих странах вводятся жёсткие карантинные меры. Это ведёт к резкому ухудшению ситуации в мировой экономике», — заявила Набиуллина. В то же время постепенное возвращение китайской экономики к нормальному режиму после периода карантина в первом квартале 2020 года пока неспособно компенсировать выпадающий спрос в остальных экономиках, указала она.«Мировой ВВП во втором квартале существенно снизится», — констатировала она. Подробности в материале: У Китая пока нет сил вытянуть мировую экономику из рецессии — Набиуллина

14:17 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: ЦБ смягчает требования к минимальному рейтингу кредитных организаций.

14:18 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы также внимательно смотрим за ликвидностью в банковском секторе. Сейчас проблем нет, но ситуация может меняться, банки могут сталкиваться с сокращением притока средств. Чтобы рынок чувствовал себя более комфортно, мы расширяем ломбардный список.

14:19 03.04.2020 Продление режима нерабочих дней в России до 30 апреля неизбежно ударит по экономике, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Читайте также: Набиуллина: продление нерабочих дней ударит по экономике России

14:19 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: ситуация с валютной ликвидностью спокойная, дополнительной потребности в ней не наблюдается.

14:20 03.04.2020 Эльвира Набиуллина. Цитата из онлайн пресс-конференции 03.04.2020.

14:20 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы оперативно принимаем меры по снятию возникших «серых зон».

14:22 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы скорректировали рекомендации по работе организаций до 30 апреля. Мы начинаем собирать отчётность банков. Всё должно происходить в соответствии со сроками в договоре.

14:23 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: ЦБ продолжит выполнять функции в полном объёме, инспекционная работа будет свёрнута — за исключением особых случаев.

14:23 03.04.2020 Опыт других стран показал, что месяц карантина может стоить 1,5−2% экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах странах может стоить экономике полтора-два процента годового ВВП. Но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры», — заявила Набиуллина. Исходя из природы причин падения экономической активности, базовым сценарием в ЦБ РФ рассматривают случай, когда негативные эффекты будут сконцентрированы внутри второго квартала 2020 года. «Во второй половине года, по мере смягчения ограничительных мер, в России и в мире экономика будет возвращаться к обычному режиму функционирования», — указала она. Прогноз будет построен к следующему заседанию по ставке через неделю. Читайте также: Набиуллина рассказала, когда экономика России вернётся в норму

14:23 03.04.2020 Из-за пандемии коронавируса наблюдается ухудшение ситуации в мировой экономике. Об этом 3 апреля заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Ситуация в мировой экономике резко ухудшается из-за карантина, Китай пока не может это компенсировать», — заявила глава Центробанка. Читайте подробнее: Ситуация в мировой экономике резко ухудшается — Набиуллина

14:24 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: прогноз по прибыли мы пока не корректировали, но мы ожидаем, что будет сокращение прибыли и в связи с рекструктуризацией кредитов.

14:25 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы будем уточнять свои оценки по мере того, как будет развиваться ситуация с распространением пандемии, с ограничительными мерами, с реструктуризацией, и будем уточнять, как это повлияет на финансовые показатели банковского сектора. Такие оценки пока давать рано. В целом, финансовые системы и банки подошли к этому периоду в достаточно хорошем состоянии.

14:26 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы достаточно часто принимаем дополнительные меры и, если потребуется, готовы их принимать и далее.

14:28 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: статистики по вопросу о том, какая доля граждан имеет накопления, нет, есть лишь опросы. У многих людей накопления небольшие. Ситуация у всех разная, поэтому универсальных рецептов нет. Наверное, основное — то, что не надо поддаваться импульсам, нужно взвешенно подходить к ситуации. И мы, и правительство принимают меры, чтобы помочь гражданам пройти этот период более спокойно, чтобы вернуться в нормальное русло жизни.

14:29 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: в долгосрочной оценке безинфляционные периоды будут преобладать.

14:30 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: будем анализировать все приходящие данные и баланс рисков.

14:30 03.04.2020 В нынешних турбулентных условиях давать количественные оценки российской экономики преждевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Сегодня озвучивать какие-то количественные оценки считаю преждевременным в силу их предварительности и скорости происходящих изменений. Более важно дать качественную оценку того, по каким сценариям может развиваться ситуация в экономике и как мерами экономической политики мы можем способствовать реализации более благоприятного сценария», — заявила Набиуллина. ЦБ РФ подготовит первый детальный отчёт по ситуации в экономике ровно через неделю к следующей пресс-конференции по ставке, указала она. Об этом: Набиуллина отказалась от количественных оценок состояния экономики России

14:31 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: ограничительные меры абсолютно необходимы для распространения вируса, и в своих решениях мы будем исходить из решений по ограничительным мерам. Пока здесь оценки делать сложно.

14:32 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы рекомендуем всем финансовым организациям ‑ и банкам, и страховщикам — не применять штрафы и пени, если добросовестный заёмщик не имеет возможностей.

14:32 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы своими операциями на валютном рынке никоим образом не стараемся влиять на курс. Он у нас плавающий, мы его не таргетируем.

14:33 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: наши объёмы операций никак не связаны с уровнем курса.

14:35 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы приостановили покупку и перешли к продаже валют. Когда цена на нефть будет выше цены отсечения, мы начнём операции по покупке валюты.

14:36 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: негативные влияния коронавируса, закрытие деятельности бизнеса, могут приводить к росту безработицы. На начало года уровень был исторически низкий. Всё будет зависеть от ограничительных мер. Они во многом будут устанавливаться субъектами РФ.

14:36 03.04.2020 Компенсирующий подъём экономики в России затруднён из-за ухудшения финансового состояния большинства предприятий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «На шок предложения накладывается и шок спроса из-за снижения доходов, роста неопределённости относительно траектории восстановления. Дополнительным негативным фактором может стать ухудшение финансового состояния предприятий, поэтому во многих странах принимаются меры по их поддержке. И если бы ситуация ограничивалась только шоком предложения, то мы бы имели ситуацию пусть и довольно глубокого спада, но за ним быстро следовал бы компенсирующий подъём экономики», — заявила Набиуллина. «Однако наличие дополнительных факторов со стороны спроса, так же возможно ухудшение финансового положения компаний, может удлинить стадию выхода из спада. Скорость выхода будет существенно зависеть и от ситуации в глобальной экономики, в частности, от выравнивания спроса и предложения на нефтяном рынке», — указала она. Читайте подробнее: Набиуллина: восстановление экономики РФ зависит от рынка нефти

14:38 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: на динамику инфляции влияет значительное число факторов — это и влияние и ослабление курса с проинфляционным характером, и повышенный спрос на продукты в ожидании самоизоляции. Краткосрочно мы видим повышение инфляционной динамики. Но на это накладываются и факторы снижения спроса — в том числе и внешнего. Многие говорят о том, что будет снижение темпов экономического роста в мире, и внутренний спрос будет снижаться. В среднесрочной перспективе дезинфляционные факторы будут преобладать.

14:39 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Сбербанк перешёл от стадии тестирования к тому, что ряд клиентов подключились к системе быстрых платежей. Работы идут по графику. Мы ожидаем подключения в полном объёме в июне.

14:40 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: сейчас ставки в банковской системе остаются привлекательными.

14:41 03.04.2020 В экономике России пока что не наблюдается долгоиграющих факторов для повышения годовой инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время. Но годовая инфляция, тем не менее, пока ещё значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен, данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания», — заявила Набиуллина. Об этом: Набиуллина: наблюдаемый всплеск роста цен будет краткосрочным

14:41 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: принимая решение по ставке, мы учитываем вопросы, связанные с поддержанием финансовой стабильности, и весь комплекс факторов. Мы будем учитывать все факторы, анализировать их. Среднесрочно мы видим потенциал снижения ставки.

14:43 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы приняли решение часть регуляторных мер перенести на более поздние сроки.

14:43 03.04.2020 В Банке России ожидают эффект от долгосрочных дезинфляционных факторов. Это позволит поддержать сравнительно низкий уровень инфляции без повышения ключевой ставки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Последствия от ограничительных мер для совокупного спроса — как части внешнего спроса, так и внутреннего, — вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором», — заявила Набиуллина. «При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовом рынке мы видим некоторых потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — отметила она. Читайте также: Набиуллина видит потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года

14:46 03.04.2020 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: мы считаем правильным действовать адресно и концентрировать поддержку на тех, кто пострадал ‑ и люди, и бизнес. Конечно, вопросы с администированием есть. По этим программам мы хотим делать прозрачные механизмы, в том числе по реструктуризации кредитов, чтобы всё было понятно и человек мог подсчитать. Делаем всё, чтобы финансовые институты пользовались дистанционными каналами.

14:51 03.04.2020 Эльвира Набиуллина. Цитата из онлайн пресс-конференции 03.04.2020 г.

14:53 03.04.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит правительство РФ и ЦБ разрешить страховым компаниям продажу полисов ОСАГО без прохождения техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля. Читайте также: ЦБ просят разрешить выдавать ОСАГО без диагностических карт

14:53 03.04.2020 Продажи валюты в рамках бюджетного правила и усилия центробанков других стран позволили стабилизировать макроэкономическую ситуацию в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Неделя перед заседанием по ставке была неделей крайне значительного стресса для мировых финансовых рынков, острого дефицита ликвидности в мировой финансовой системе. С тех пор ситуация существенно стабилизировалась. Это связано во многом с действиями центральных банков, в первую очередь ФРС США и Европейского Центрального Банка», — заявила Набиуллина. С точки зрения внутрироссийской ситуации важно отметить эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила, указала она. «Как стандартных продаж, привязанных к цене на нефть в 42 доллара за баррель, так и дополнительных — за счёт сделки по Сбербанку и привязанных к цене на нефть 25 долларов за баррель. Эти продажи компенсируют выпадающие объёмы экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов, природного газа при снижении цен на нефть ниже 25 долларов за баррель. И тем самым способствуют стабилизации рыночной конъюнктуры», — пояснила она. Об этом: Набиуллина назвала факторы стабилизации макроэкономики России

15:01 03.04.2020 Рыночная ситуация в России по итогам нескольких недель неустойчивости стабилизировалась. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «За последние недели снизились доходности по долгосрочным ОФЗ, и сейчас они находятся на уровне около 7%. В марте произошёл резкий рост доходности, сейчас на три четверти этот всплеск уже отыгран. В целом можно сказать, что рыночная ситуация улучшилась, хотя ещё далека от нормальной», — заявила Набиуллина. «На настоящий момент, на наш взгляд, дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется, но мы готовы задействовать дополнительные инструменты, если это будет необходимо», — указала она. Читайте также: Набиуллина: текущих мер достаточно для сохранения финансовой стабильности

15:15 03.04.2020 Кредитные каникулы позволят получить отсрочку по кредитным плажетам на шесть месяцев и воспользоваться ими можно будет конца сентября 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Кредитные каникулы — это гарантированная возможность для гражданина получить отсрочку по кредитным платежам на шесть месяцев, если его доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом на 2019 год», — заявила Набиуллина. «Этим правом надо пользоваться осознанно и очень взвешенно подходить, когда за этими каникулами обращаться. Каникулы даются на полгода и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года», — пояснила она.Второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл пользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит.«Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесённая в будущее», — пояснила глава ЦБ РФ. Читайте также: Набиуллина дала совет, когда гражданам пользоваться «кредитными каникулами»

15:23 03.04.2020 Банк России зафиксировал благоприятную активность в банковской сфере: ещё до вступления в силу закона о кредитных каникулах крупнейшие финансовые организации начали реструктурировать кредиты клиентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Закон ещё не вступил в силу, но банки сейчас и сами достаточно активно идут навстречу малому бизнесу, гражданам, реструктурируя кредиты. Мы для этого принимали специальные регуляторные послабления», — заявила Набиуллина. Банк России провёл опрос 10 крупнейших банков о результатах их работы с 20 марта по 1 апреля по реструктуризации задолженности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства. «По предварительным данным, в адрес этих банков от заёмщиков поступило около 27 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшего в результате распространения коронавирусной инфекции. По состоянии на 1 апреля банками рассмотрены более чем 12,5 тыс. поступишвих заявлений, то есть около половины», — указала глава ЦБ РФ. «Из них 9,8 тыс. приходится на потребительские кредиты, а 2,7 тыс. заявок — на ипотечные кредиты. При этом банками удовлетворено 2,1 тыс. заявлений граждан о реструктуризации кредитов — 1,6 тыс. по потребительским кредитам и около 500 по ипотечным», — продолжила она. Подробности в материале: Банки идут навстречу клиентам даже без закона о кредитных каникулах — ЦБ РФ

15:29 03.04.2020 Банки в России принимают обращения о реструктуризации кредитов бизнеса и быстро выносят по ним решения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «По информации, поступившей от десяти крупнейших банков, поступило 16 тыс. обращений за период с 20 марта по 1 апреля. Уже рассмотрены 1158 обращений МСП по вопросам реструктуризации долга», — заявила Набиуиллина. «Надо сказать, что в 95% (случаев) банки удовлетворили эти обращения. Мы видим, что сейчас обращения МСП удовлетворяются в большей степени, чем обращения населения. Это связано в том числе с тем, что наши регуляторные послабления по МСП вступили в силу на неделю раньше. Мы ожидаем, что закон вступит в силу и появятся именно не просто права банков реструктурировать кредиты, но их обязанность при наличии определённых условий», — указала председатель Банка России. Она указала, что мониторинг реструктуризации кредитов будет идти на еженедельной основе. Подробности в материале: 95% обращений МСП об отсрочке кредитов удовлетворены — Набиуллина

15:37 03.04.2020 Банк России намерен отменить коэффициент риска по ипотекам, выданным до 1 апреля 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Чтобы поддержать рынок ипотеки и дать больше комфорта банкам в условиях, когда они должны предоставлять ипотечные каникулы, мы приняли решение отменить надбавки коэффициента риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля этого года», — заявила Набиуллина. «Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов — а это около 110 млрд рублей, — даёт больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности», — подчеркнула председатель Банка России. Регулятор рассчитывает, что банки, воспользовавшись этой льготой, направят полученные ресурсы «именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды», уточнила она. Об этом: Банк России снизит требования к банкам по ипотекам ради расширения кредитов

15:43 03.04.2020 Банк России смягчит требования к рейтингу кредитных организаций для участия в программе льготного рефинансирования малого и среднего бизнеса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Банк России смягчает требования к минимальному рейтингу кредитных организаций с АА до АА — для их участия в новой программе льготного рефинансирования по 4% с лимитов 500 млрд рублей, в том числе по совместной программе с правительством по кредитам на зарплату», — заявила Набиуллина. «Банки с такими рейтингами смогут получить кредиты по программе без обеспечения. Это существенно расширит круг банков с 31 до 64 и сделает программу более доступной для малого и среднего бизнеса», — пояснила она. Читайте также: ЦБ расширит круг банков-участников в программе льготного рефинансирования

15:48 03.04.2020 От отмены надбавки к коэффициентам риска по ипотеке банкам будет легче, поскольку, резервируя средства в соответствии с нормативами ЦБ, уменьшается капитал банков. Об этом 3 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM ученый-экономист, министр экономики РФ (1992—1993) Андрей Нечаев. «Каждый банк, в зависимости от степени обеспеченности кредита или от других параметров, относит его [заёмщика] к той или иной группе риска в соответствии с положениями Центрального банка. В зависимости от рисков банк создаёт резерв, этот резерв уменьшает капитал. Если говорить упрощённо, соответственно, ему сложнее выполнять норматив. Видимо, сейчас ЦБ принял решение, чтобы упростить эти требования и, соответственно, понизить требования по рискам. От этого банку будет легче, но, соответственно, выигрывают и заёмщики, процент останется какой он есть, но кредиты будут выдавать охотнее», — отметил эксперт. Об этом: Выиграют и банки, и заёмщики: экс-министр о решении ЦБ РФ

15:50 03.04.2020 В настоящее время Банк России не видит какой-либо значительной потребности банковского сектора в дополнительной ликвидности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 апреля заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции о текущей ситуации и стабилизационных мерах. «Сейчас проблем и, соответственно, потребности в дополнительной ликвидности от Банка России нет. Но ситуация может меняться. Банки могут сталкиваться с сокращением притока денежных средств. Кредитные каникулы и другие факторы могут вызвать дисбалансы между долгосрочным и среднесрочным фондированием, неравномерность распределения ликвидности внутри системы», — заявила Набиуллина. «Чтобы рынок чувствовал себя более комфортно, мы приняли решение о расширении ломбардного списка в части смягчения требований к ликвидности ценных бумаг для операций с Банком России при сохранении треований к кредитному качеству. Если понадобится — мы будем готовы дальше расширять ломбардный список», — указала она. В дальнейшем Банк России может задействоват ьинструменты предоставления ликвидности на более длинные сроки — возобновить аукционы долгосрочного РЕПО и аукционы долгосрочных кредитов под залог кредитных требований. «Эти опционы в совокупности с операциями по абсорбированию ликвидности позволят удлинить срок фондирования в банковском секторе и при этом не повлияют на способность Банка России достигать операционных целей денежно-кредитной политики, то есть сближения ставки денежного рынка с ключевой ставкой», — указала председатель Банка России. Об этом: Набиуллина разъяснила политику ЦБ в отношении банковской ликвидности

16:46 03.04.2020 Эльвира Набиуллина. Цитата из онлайн пресс-конференции 03.04.2020 г.