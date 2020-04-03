Петрозаводск, 3 апреля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Глава Республики Карелия объявил о решении продлить особый режим самоизоляции граждан в регионе до 15 апреля. Об этом Артур Парфенчиков заявил 3 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

По словам главы региона, ситуация с коронавирусом в республике остается сложной, Карелия продолжает находиться в зоне риска. В настоящий момент почти 10 тысяч жителей находятся в режиме самоизоляции.

«С учетом большого количества граждан, находящихся в зоне риска, нам потребуется время для их выявления и завершения работы по реконструкции больниц для приема зараженных инфекцией», — сказал Парфенчиков.

К 15 апреля региональные власти планируют создать и обеспечить всем необходимым для осуществления реанимационных мероприятий больницу в Петрозаводске и отдел в Питкярантской ЦРБ. Совокупно в регионе под эти цели предусмотрено более 300 коек.

«Мной подписано распоряжение о продлении жестких ограничительных мер по самоизоляции граждан до 15 апреля. К указанному сроку буду внимательно наблюдать за складывающейся на территрии республики ситуацией и принимать меры по послаблению режима ограничения как по всей республике, так и в отдельных населенных пунктах», — подчеркнул глава республики.

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Парфенчиков отметил, что чиновники понимают, что продление жестких мер самоизоляции требует дополнительной поддержки как предпринимателей, так и наиболее незащищенных слоев населения. Поэтому на следующей неделе в администрации пройдут совещания, на которых обсудят необходимые меры.

«Нас ждут непростые, сложные 12 дней, но чем ответственнее и организованнее мы подойдём, тем быстрее мы сможем вернуться к привычной и нормальной жизни», — подытожил глава Карелии.