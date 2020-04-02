Петрозаводск, , 14:42 — REGNUM Администрация Республики Карелия приняла решение полностью переоборудовать госпиталь ветеранов войн в Петрозаводске под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 2 апреля сообщил глава республики Артур Парфенчиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на то, что в регионе официально пока нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, власти решили подстраховаться и переоборудовать одну из больниц под потенциальных пациентов. Как отметил Парфенчиков, Карелия стала одним из ведущих регионов по количеству въехавших из-за рубежа местных жителей за март, сейчас на самоизоляции находится почти 11 тысяч человек.

«Сколько из них зараженных мы будем понимать через три-четыре дня», — подчеркнул глава республики.

В конце 2019 года в администрации Карелии было принято решение закупить 15 аппаратов ИВЛ для центральных районных больниц. Сейчас в регионе их насчитывается более 250 единиц ИВЛ и около 159 аппаратов находятся в подразделениях интенсивной терапии.

«Сейчас мы в экстренном порядке заканчиваем создание подразделения по лечению коронавируса. Это будет не республиканская инфекционная больница, потому что лечение коронавируса требует особых мер и изоляции и подготовки персонала. У нас таким центральным госпиталем станет госпиталь ветеранов. Он подготовлен к освобождению в течение суток»,— заявил Артур Парфенчиков.

Глава республики заверил, что данное медицинское учреждение не будет испытывать нехватку в аппаратах ИВЛ, но нужно подготовить это здание и отделение Питкярантской ЦРБ, которое также будет принимать зараженных коронавирусом в техническом плане.

«Мы надеемся, что к понедельнику мы соответствующую работу завершим и в этом учреждении сможет лечить более 100 больных, причём треть из них будет в тяжёлом состоянии», — пояснил Парфенчиков.

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