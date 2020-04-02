Вашингтон, 3 апреля, 2020, 01:11 — ИА Регнум. Результат нового теста президента США Дональда Трампа на коронавирус опять оказался отрицательным, 2 апреля сообщает Reuters со ссылкой на личного врача американского лидера Шона Конли.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Конли, тест был проведен за 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп прошел первый тест на коронавирус 14 марта, об отрицательном результате которого стало известно на следующий день.