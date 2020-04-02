Минск, 2 апреля, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии должен быть полностью и безотлагательно исполнен. Об этом заявили 2 апреля в Минске участники массового мероприятия, разрешённого властями и приуроченного ко Дню единения народов России и Белоруссии.

ИА REGNUM Участники пикета

Согласно поданной в Мингорисполком заявке, в акции приняли 10 человек с плакатами, флагами СССР и Белоруссии, а также транспарантом с надписью «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим!». Организаторами выступили структуры левопатриотического толка из координационного совета «Отечество».

Прохожие подходили к пикетчикам и интересовались самыми разными вопросами — от распространения коронавируса до причин, по которым подписанный в 1999 году договор о создании Союзного государства до сих пор не исполнен. Противников объединения Белоруссии с Россией среди прохожих не наблюдалось.

Гражданские активисты демонстрировали плакаты, наглядно иллюстрировавшие их отношение к состоянию союзного строительства: «Документов по интеграции подписано много, а толку мало», «Мы за единое Союзное государство с единым руководством», «Мы против затягивания объединения валют Белоруссии и России», «Требуем ускорить процесс создания единого Союзного государства», «Братские народы! Присоединяйтесь к Союзному государству!», «Объедините вооруженные силы России и Белоруссии в единую военную организацию», «Скорее подпишите Конституционный акт!».

Участники акции зачитали свои обращения и приняли две резолюции. В первой они потребовали ускорения объединения в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Вторая резолюция требует от властей отмены оплаты за проведение пикетов, собраний и прочих массовых мероприятий.

Участники пикета были в марлевых повязках. Фиксировавший происходящее сотрудник КГБ — в медицинской маске, а сотрудники минской милиции и чиновники — без масок.

Ни во время, ни после окончания акции не наблюдалось ни коммунальных служб, ни спасателей, ни «Скорой помощи» — якобы необходимостью оплаты их услуг была обусловлена сумма, которую организаторы акции уплатили чиновникам за возможность реализовать своё конституционное право.

Ни аналогичных, ни альтернативных официозных мероприятий, приуроченных к государственному празднику ко Дню единения народов России и Белоруссии, 2 апреля в Минске на наблюдалось. При этом официально карантин в Белоруссии не объявлялся, все организации и даже досуговые заведения работают в обычном режиме.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии