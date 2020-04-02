Москва, 2 апреля, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Сегодня состоялось заседание правительства России в формате видеоконференции. Основной докладчик — министр энергетики Александр Новак — рассказал о проекте энергетической стратегии России до 2035 года. В своем выступлении министр сделал акцент на цифровизации отрасли и увеличении объемов экспорта энергии. Тема производства водорода, стоящая в авангарде энергетической повестки дня экономически развитых государств, не вошла в доклад Александра Новака.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтедобыча

Из 71 страницы Проекта энергетической стратегии водородной энергетике посвящена одна, в разделе III «Задачи и ключевые меры развития».

В то же самое время Европейский союз в рамках снижения выбросов углеводорода в атмосферу и декарбонизации экономики уделяет самое пристальное внимание и инвестирует средства в развитие технологий производства, транспортировки и хранения водорода.

Если в ближайшей перспективе Евросоюз перейдёт к наращиванию доли водородной энергетики и станет значимым экспортёром водорода и связанных с ним технологий, то России, сделавшей основную ставку на нефть и газ и терпящей катастрофические убытки из-за провала переговоров с ОПЕК+, придется потихоньку сворачивать экспорт нефтепродуктов и газопродуктов и направлять их объем на внутренние нужды.

С другой стороны, наша страна сталкивается с отсутствием реальных нужд из-за низкой доли промышленного производства промежуточного и конечного продукта, а, следовательно, возникают все предпосылки занять своё место в хвосте мировой экономики — среди стран самого третьего мира.

ЕС, все сильнее старающемуся построить дивный зеленый мир, такое соседство по душе: обеспечены низкая цена на водород, широкий рынок сбыта новых технологий, развитая транспортная инфраструктура. К тому же при наличии невостребованных объемов газа большого соседа легко превратить в мусоросжигательный кластер, стимулируя строительство мусоросжигательных заводов, которые готовы запретить в ЕС, через механизм зеленых облигаций, под которые правительство РФ уже подготовило гостеприимные законопроекты.

Европейский портал EURACTIV.com публикует статью о перспективах и реальности водородной энергетики. Приведенные в ней факты, высказывания и выводы автора крайне оптимистичны для ЕС и должны вызвать беспокойство стран, экономика которых зиждется на экспорте углеводородных энергоресурсов.

Общеизвестное и модное в начале века словосочетание «водородная экономика», наконец, может обрести вполне реальные очертания на фоне падения издержек при внедрении этой технологии и растущего интереса к ней со стороны политиков. К такому выводу пришла Bloomberg NEF в своём глобальном отраслевом прогнозе.

До 34% выбросов парниковых газов от ископаемого топлива и промышленности во всём мире может быть сокращено благодаря чистому водороду, получаемому из возобновляемых источников электроэнергии, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник, 30 марта.

« Снижение стоимости производства водорода из ветровой и солнечной энергии открывает перспективный путь к сокращению выбросов в таких отраслях, как сталелитейная промышленность, транспорт и химическая промышленность , — говорится в «Прогнозе по водородной экономике» Bloomberg NEF. — Однако это будет возможно только в том случае, если будет реализована политика, способствующая масштабированию технологии и снижению затрат ».

Возобновляемый водород может производиться почти во всём мире, а его себестоимость составит $0,8−1,6 за кг до 2050 года, говорится в докладе и при этом добавляется, что это сделает чистое топливо конкурентоспособным при текущих ценах на природный газ в таких странах, как Бразилия, Китай, Индия, Германия и Скандинавские государства.

Если учесть стоимость хранения водорода и его транспортировки по трубопроводу, то стоимость поставок возобновляемого водорода в Китай, Индию и Западную Европу может упасть примерно до $2 за кг к 2030 году и до $1 за кг к 2050 году.

Важно отметить, что это позволит сделать производство чистого водорода с помощью возобновляемой электроэнергии дешевле, чем производство его из природного газа, которое практикуется в настоящее время.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в настоящее время в мире используется около 70 млн тонн водорода, главным образом для нефтепереработки и химического производства.

Но получение чистого водорода, произведенного в достаточных количествах и при низкой себестоимости для низкоуглеродной экономики, потребует решительных действий со стороны политиков, предупреждает Bloomberg NEF.

Доля чистой водородной промышленности в настоящее время очень мала, а затраты высоки. Существует большой потенциал для снижения затрат, но направления для использования водорода должны быть расширены и создана сеть инфраструктуры для его транспортировки », — сказал Кобад Бхавнагри, руководитель отдела по низкоуглеродной промышленности в Bloomberg NEF и основной автор доклада. « », — сказал, руководитель отдела по низкоуглеродной промышленности в Bloomberg NEF и основной автор доклада. « Это требует координации действий между правительствами, рамочных программ для частных инвестиций и развертывания около 150 миллиардов долларов субсидий в течение следующего десятилетия », — добавил он.

Глобальная водородная коалиция

По мнению политических аналитиков, для расширения масштабов использования «зеленого» водорода потребуются огромные субсидии и создание общеевропейской или даже глобальной коалиции, чтобы избежать риска неконтролируемой транспортировки энергоресурса.

« Если каждая страна будет ждать, что «зеленый» водород когда-нибудь станет дешевле, то это значительно задержит реализацию программы перехода к экономике без углеводородов, особенно в таких секторах, как промышленность и авиация », — сказал Маттиас Дойч, старший юрист немецкого аналитического центра Agora Energiewende. «Д ействительно, некоторые не хотят брать на себя расходы на инновации, связанные с ранним внедрением водорода, просто ожидая, пока другие страны оплатят более дорогой счет », — написал он в своём недавнем докладе.

Дойч рекомендует установить квоту ЕС на долю «зеленого» водорода в производстве газа и постепенно повышать этот показатель, чтобы увеличить производство водорода.

« Действия по восстановлению экономики с учётом «Зеленой сделки» ЕС предоставляют уникальную возможность сделать всеобщий первоначальный взнос в чистую водородную экономику, предполагающую создание дополнительных рабочих мест в Европе, экономический рост и промышленную конкурентоспособность », — утверждает Дойч.

Европа в настоящее время находится в одном шаге от начала поставок водорода в крупных масштабах, причем большинство проектов в настоящее время реализуются на материке.

На уровне ЕС Европейская комиссия планирует летом учредить общеевропейский «Альянс чистого водорода», объединяющий государства — члены ЕС и компании, участвующие в цепочке создания стоимости добычи и транспортировки водорода. Эта инициатива будет создана по образцу Аккумуляторного альянса ЕС, который объединил более 200 компаний, национальные правительства и исследовательские организации в области производства аккумуляторных батарей.

Необходимы «огромные объемы» возобновляемых источников энергии

Однако производство водорода в огромных объёмах будет представлять собой серьёзную проблему, предупреждает BNEF.

« Удовлетворение спроса на энергию с помощью водорода в объеме 24% от требуемой мощности и соблюдение при этом Парижского соглашения потребует значительных объемов дополнительной выработки возобновляемой электроэнергии », — говорится в докладе.

В этом случае для питания электролизёров потребуется около 31 320 ТВт/ч электроэнергии — больше, чем в настоящее время производится во всем мире из всех источников. Добавьте к этому дополнительные возобновляемые источники энергии, необходимые для снижения уровня углеводорода в энергетике, и цифры станут головокружительными.

« Общая мощность возобновляемой энергии без учета гидроэнергии должна была бы превысить 60 000 ТВт/ч. Сегодня вырабатывается менее чем 3000 ТВт/ч », — отмечается в докладе.

Импорт водорода

Очевидно, что многим странам придется импортировать водород из-за рубежа, чтобы покрыть свои потребности.

« Китай, большая часть Европы, Япония, Корея и Юго-Восточная Азия могут не иметь достаточно подходящих земель для производства необходимой возобновляемой энергии» , — написано в докладе. Это утверждение повторяет аналогичные выводы немецкой промышленной ассоциации (BDI).

« В Германии BDI определила потребность в импорте водорода в объеме 340 ТВт/ч до 2050 года », — сообщила Карстен Ролле, исполнительный директор Всемирного энергетического совета Германии и руководитель отдела энергетической и климатической политики BDI.

Улавливание углерода и хранение

Возможность наращивания объемов водорода может быть частично реализована путем производства водорода из других источников, таких как природный газ.

Хотя водород, производимый из ископаемых видов топлива с улавливанием и хранением углерода (УХУ), является более дорогим, «возможно, все еще должен играть значительную роль, особенно в таких странах, как Китай и Германия, которые могут испытывать нехватку земли для возобновляемых источников энергии, но хорошо обеспечены газом и углем», — говорится в докладе.

С этим согласны производители нефти и газа.

« Что мы точно знаем, так это то, что мы не можем позволить себе быть придирчивыми: все чистые источники водорода необходимы, чтобы достичь нужного нам объема », — сказал Франсуа-Режис Мутон, директор европейского отделения Международной Ассоциации производителей нефти и газа (IOGP).