Углеводородам найдут место в водородной эпохе как минимум до 2050 года
Москва, 2 апреля, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Сегодня состоялось заседание правительства России в формате видеоконференции. Основной докладчик — министр энергетики Александр Новак — рассказал о проекте энергетической стратегии России до 2035 года. В своем выступлении министр сделал акцент на цифровизации отрасли и увеличении объемов экспорта энергии. Тема производства водорода, стоящая в авангарде энергетической повестки дня экономически развитых государств, не вошла в доклад Александра Новака.
Из 71 страницы Проекта энергетической стратегии водородной энергетике посвящена одна, в разделе III «Задачи и ключевые меры развития».
В то же самое время Европейский союз в рамках снижения выбросов углеводорода в атмосферу и декарбонизации экономики уделяет самое пристальное внимание и инвестирует средства в развитие технологий производства, транспортировки и хранения водорода.
Если в ближайшей перспективе Евросоюз перейдёт к наращиванию доли водородной энергетики и станет значимым экспортёром водорода и связанных с ним технологий, то России, сделавшей основную ставку на нефть и газ и терпящей катастрофические убытки из-за провала переговоров с ОПЕК+, придется потихоньку сворачивать экспорт нефтепродуктов и газопродуктов и направлять их объем на внутренние нужды.
С другой стороны, наша страна сталкивается с отсутствием реальных нужд из-за низкой доли промышленного производства промежуточного и конечного продукта, а, следовательно, возникают все предпосылки занять своё место в хвосте мировой экономики — среди стран самого третьего мира.
ЕС, все сильнее старающемуся построить дивный зеленый мир, такое соседство по душе: обеспечены низкая цена на водород, широкий рынок сбыта новых технологий, развитая транспортная инфраструктура. К тому же при наличии невостребованных объемов газа большого соседа легко превратить в мусоросжигательный кластер, стимулируя строительство мусоросжигательных заводов, которые готовы запретить в ЕС, через механизм зеленых облигаций, под которые правительство РФ уже подготовило гостеприимные законопроекты.
Европейский портал EURACTIV.com публикует статью о перспективах и реальности водородной энергетики. Приведенные в ней факты, высказывания и выводы автора крайне оптимистичны для ЕС и должны вызвать беспокойство стран, экономика которых зиждется на экспорте углеводородных энергоресурсов.
Перевод статьи Фредерика Саймона «Глобальные надежды на водородную экономику возрождаются под давлением ЕС».
Общеизвестное и модное в начале века словосочетание «водородная экономика», наконец, может обрести вполне реальные очертания на фоне падения издержек при внедрении этой технологии и растущего интереса к ней со стороны политиков. К такому выводу пришла Bloomberg NEF в своём глобальном отраслевом прогнозе.
До 34% выбросов парниковых газов от ископаемого топлива и промышленности во всём мире может быть сокращено благодаря чистому водороду, получаемому из возобновляемых источников электроэнергии, говорится в исследовании, опубликованном в понедельник, 30 марта.
Возобновляемый водород может производиться почти во всём мире, а его себестоимость составит $0,8−1,6 за кг до 2050 года, говорится в докладе и при этом добавляется, что это сделает чистое топливо конкурентоспособным при текущих ценах на природный газ в таких странах, как Бразилия, Китай, Индия, Германия и Скандинавские государства.
Если учесть стоимость хранения водорода и его транспортировки по трубопроводу, то стоимость поставок возобновляемого водорода в Китай, Индию и Западную Европу может упасть примерно до $2 за кг к 2030 году и до $1 за кг к 2050 году.
Важно отметить, что это позволит сделать производство чистого водорода с помощью возобновляемой электроэнергии дешевле, чем производство его из природного газа, которое практикуется в настоящее время.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в настоящее время в мире используется около 70 млн тонн водорода, главным образом для нефтепереработки и химического производства.
Но получение чистого водорода, произведенного в достаточных количествах и при низкой себестоимости для низкоуглеродной экономики, потребует решительных действий со стороны политиков, предупреждает Bloomberg NEF.
Глобальная водородная коалиция
По мнению политических аналитиков, для расширения масштабов использования «зеленого» водорода потребуются огромные субсидии и создание общеевропейской или даже глобальной коалиции, чтобы избежать риска неконтролируемой транспортировки энергоресурса.
Дойч рекомендует установить квоту ЕС на долю «зеленого» водорода в производстве газа и постепенно повышать этот показатель, чтобы увеличить производство водорода.
Европа в настоящее время находится в одном шаге от начала поставок водорода в крупных масштабах, причем большинство проектов в настоящее время реализуются на материке.
На уровне ЕС Европейская комиссия планирует летом учредить общеевропейский «Альянс чистого водорода», объединяющий государства — члены ЕС и компании, участвующие в цепочке создания стоимости добычи и транспортировки водорода. Эта инициатива будет создана по образцу Аккумуляторного альянса ЕС, который объединил более 200 компаний, национальные правительства и исследовательские организации в области производства аккумуляторных батарей.
Необходимы «огромные объемы» возобновляемых источников энергии
Однако производство водорода в огромных объёмах будет представлять собой серьёзную проблему, предупреждает BNEF.
В этом случае для питания электролизёров потребуется около 31 320 ТВт/ч электроэнергии — больше, чем в настоящее время производится во всем мире из всех источников. Добавьте к этому дополнительные возобновляемые источники энергии, необходимые для снижения уровня углеводорода в энергетике, и цифры станут головокружительными.
Импорт водорода
Очевидно, что многим странам придется импортировать водород из-за рубежа, чтобы покрыть свои потребности.
Улавливание углерода и хранение
Возможность наращивания объемов водорода может быть частично реализована путем производства водорода из других источников, таких как природный газ.
Хотя водород, производимый из ископаемых видов топлива с улавливанием и хранением углерода (УХУ), является более дорогим, «возможно, все еще должен играть значительную роль, особенно в таких странах, как Китай и Германия, которые могут испытывать нехватку земли для возобновляемых источников энергии, но хорошо обеспечены газом и углем», — говорится в докладе.
С этим согласны производители нефти и газа.