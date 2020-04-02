Москва, 2 апреля, 2020, 20:30 — ИА Регнум. По окончании карантинных мер в России начнётся новая экономическая реальность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Флаг России

По его словам, ограничительные меры, которые введены в России, представляют из себя демонстрацию силы государства. Государство может поставить экономику на паузу, сказать, кому сколько и как торговать, кому ходить на работу, а кому нет. Таким образом оно резко повышает свою роль в происходящих процессах. И дело здесь не только в коронавирусе, убеждён экономист.

«Начнётся эпоха, которая будет продолжаться 20−25 лет. Во время неё мы увидим огромную роль государства в экономических процессах и жизни общества. И жизнь общества, жизнь каждого индивида гораздо больше будет связана с государством и его функциями в экономических делах. Начинается новая реальность, новая экономическая эпоха. Подготавливается новый период подъема и роста экономики, и государство здесь — главное. То, что выходит на сцену и выходит на сцену посредством борьбы с вирусом и защиты здоровья нации», — сказал Колташов.