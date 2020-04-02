Санкт-Петербург, 2 апреля, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Границы российских регионов необходимо закрыть от Москвы, чтобы коронавирус из столицы не расползался по стране. Такого мнения придерживается депутат Законодательного собрания Петербурга, экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время нерабочей недели

Дмитриева считает, что, хотя социальные контакты в обоих городах уже сильно сократились, но насколько это сработает, непонятно, потому что жёсткого карантина так и не ввели, поездки «туда-сюда» разрешены.

«Получается, не работает то, что должно работать, межрегиональная миграция продолжается. Конечно, нужно закрыться. Я не вирусолог или эпидемиолог, но понимаю, что такое кластеризация, а любое ограничение территории — это минимизация контактов и передвижений. Во всяком случае, от Москвы точно надо [закрыться]. Москва для нас — это всё равно что Италия для Европы. Мы закрылись от других стран, а сама Москва по числу зараженных уже опережает многие страны», — пояснила свою позицию Дмитриева.

Напомним, ранее президент Владимир Путин продлил режим «нерабочих дней» до конца апреля. Однако у Дмитриевой нет никакой уверенности, что к началу мая всё закончится.

«На мой взгляд, продлится это, по опыту других стран, до конца мая — начала июня, но страна не может два месяца «стоять». Это невозможно», — говорит Дмитриева.