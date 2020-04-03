Москва, 3 апреля, 2020, 07:54 — ИА Регнум. Сейчас, когда вовсю разбушевался не до конца понятый медицинской наукой вирус, прогнозировать массовые мероприятия, мягко говоря, преждевременно. В том числе и важнейшее для будущего России голосование по внесению поправок в Конституцию, которое, тем не менее, продолжает подвергаться информационным атакам с различных сторон. Какие манипулятивные технологии используются в попытках пустить под откос если не само голосование, то доверие граждан к предлагаемым реформам, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

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Сначала антипутинцы требовали обязательного референдума, заявляя, что всякая другая форма голосования не подходит. А если референдум надо готовить очень долго, то тем лучше для легитимности предполагаемого результата. Но стоило вмешаться коронавирусу, и логика радетелей за легитимность вдруг поменялась на противоположную. Теперь, если не провести голосование вот прямо сейчас, то легитимность его как бы испарится. А почему, ведь вчера еще доказывалось строго противоположное? Нет ответа, зато нарастает шквал манипуляций, цель которых в том, чтобы загнать российского гражданина в психологическую ловушку рассуждений о легитимности.

Там уже не важно будет, полезны или вредны сами по себе предлагаемые поправки и стоит ли за них бороться. Главное, чтобы сам процесс принятия был сорван. Но вопрос с поправками к Конституции не из тех, которые можно спустить на тормозах, пожертвовав содержанием ради навязчивого соблюдения формальностей, как их изображает безответственная «оппозиция здравому смыслу».

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