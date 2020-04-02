Москва, 2 апреля, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Российские власти окажут гуманитарную помощь Сербии в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«В духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александара Вучича. Гуманитарная помощь, подчёркивают в Кремле, будет осуществляться преимущественно по линии Министерства обороны РФ — в том числе и направление специалистов.