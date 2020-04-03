Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 3 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 апреля: орловские партизаны пустили под откос эшелоны врага.

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3 апреля 1943 года более 100 партизанских отрядов из Орловской области атаковали железную дорогу Брянск — Рославль, взорвали её в 73 местах, пустили под откос четыре вражеских эшелона и разрушили мост через реку Тросна.

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