Барнаул, 2 апреля, 2020, 10:37 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации COVID-19, на 2 апреля 2020 года в регионе из-за мировой эпидемии коронавируса приостановлена работа всех торговых центров, закрыты все аттракционы, ночные клубы, кинозалы, объекты спортивного назначения, детские игровые комнаты и досуговые центры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продовольственный супермаркет в Барнауле

Также не работают торговые центры непродовольственный направленности и санаторно-куротные организации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявлен уже четвёртый официально зарегистрированный случай заражения коронавирусной инфекцией. 31 марта губернатор Виктор Томенко подписал указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», в котором, в частности, сказано о приостановке работы торгово-развлекательных и других объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли). Ранее корреспондент ИА REGNUM убедился, что барнаульские улицы опустели, на дорогах почти нет машин.

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