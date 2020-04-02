Санкт-Петербург, 2 апреля, 2020, 10:41 — ИА Регнум. За сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: 22 — в городе и 11 — в области. Об этом 2 апреля сообщает оперативный штаб.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени Боткина

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Петербурге достигло 158 случаев, в Ленобласти — 31 случай.

Всего в России за прошедшие сутки зафиксирован 771 новый случай коронавируса в 29 регионах. Кроме того, зафиксировано шесть летальных исходов. Полностьювыздоровели 45 человек.

Первые две строчки заболевших за минувшие сутки занимают Москва — 595 и Московская область — 43 человека. Санкт-Петербург который день подряд занимает третье место среди регионов — 22 заразившихся, а Ленинградская область пятое место — 11 человек.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек», — уточняют в оперштабе.