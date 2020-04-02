Воронеж, 2 апреля, 2020, 09:50 — ИА Регнум. В Воронежской области утвердили форму справки для тех, кто работает в условиях режима всеобщей самоизоляции, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Единую унифицированную форму справки для предприятий, организаций, учреждений на территории региона утвердил 1 апреля оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

Справка будет выдаваться руководителями предприятий, которые продолжают работу в условиях объявленной с 31 марта в регионе всеобщей изоляции. Как сообщается, за выдачу таких документов работодатели будут нести «персональную ответственность».

Справка

Также, как уточнили в пресс-службе, сотрудники полиции усилят круглосуточное патрулирование территории региона: у граждан будут проверять у граждан справки от работодателей по единой форме и документ, удостоверяющий личность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 31 марта объявлен режим всеобщей самоизоляции. Жителям запрещено покидать свои дома. Исключение — поход в продуктовый магазин рядом с домом, вынос мусора, прогулка с собакой.