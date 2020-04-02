Тверь, 2 апреля, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Единовременную региональную выплату ко Дню Победы в 2020 году получат более 90 тысяч жителей Тверской области. 1 апреля в регионе утвердили размер выплаты, которую получат ветераны Великой Отечественной войны, а также ряд других категорий граждан. Решение было принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сегодня очень важно уделять максимально возможное внимание всем нашим ветеранам, дорогим для нас людям. Наша задача — обеспечить не только материальные выплаты, но и качественное социальное обеспечение, достойные условия проживания», — отметил Игорь Руденя.

В 2020 году региональная выплата инвалидам и участникам войны ко Дню Победы составит 25 тыс. рублей, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, когда выплачивали по 10 тыс. рублей. С предложением увеличить выплату глава региона выступил в конце 2019 года.

Также выплаты получат другие категории граждан. В 2020 году 12 тыс. рублей будет выплачено тем жителям региона, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак. Впервые в этом году выплаты — в 3 тыс. рублей — получат также труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, и «дети войны». Статус последних в регионе был официально подтверждён законодательно в 2019 году. К ним относятся жители региона, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года, сегодня их насчитывается 77 тыс. Отметим, из 17 регионов, где «дети войны» имеют официальный статус, лишь в пяти выплата этой категории составит по три тысячи рублей, в остальных — в среднем по тысяче рублей.

В общей сложности в 2020 году единовременные выплаты получат более 91,7 тыс. жителей региона, из бюджета области для этого выделено свыше 307 млн рублей.

Все выплаты к 75-летию Великой Победы, по поручению губернатора, будут сделаны до конца апреля.