Иерусалим, 2 апреля, 2020, 02:41 — ИА Регнум. Положительный результат на коронавирус нового типа дали анализы министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его супруги, 1 апреля сообщает газета Jerusalem Times со ссылкой на представителя ведомства.

רווח הפקות Яаков Лицман

Супружеская чета будет помещена на карантин. Линцман продолжит удаленно выполнять свои должностные обязанности.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля закончилась самоизоляция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на которую он ушел после обнаружения у одного из его советников коронавирусной инфекции нового типа.