Москва, 2 апреля, 2020, 01:58 — ИА Регнум. Три пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Москве, 2 апреля сообщает оперативный штаб российской столицы по ситуации с коронавирусом.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Покойные были в возрасте от 63 до 72 лет и имели сопутствующие заболевания. Одна из пациенток недавно побывала за рубежом.

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля сообщалось о семи летальных случаев за прошедшие сутки среди больных с положительными анализами на коронавирус.