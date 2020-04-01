Тайбэй, 2 апреля, 2020, 01:53 — ИА Регнум. Тайваньская компания Asus решила продлить действие своей программы Rate My Gear, в рамках которой покупатели могут получать скидки за честные отзывы на её продукты. Об этом 1 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Guilherme Torelly Логотип Asus

В акции могут участвовать жители Великобритании и Ирландии. В случае, если пользователь оставит соответствующую публикацию, компания переведёт ему 25 фунтов стерлингов (около $31) на банковский счет.

Участники программы также имеют шанс выиграть сумку, куртку, футболку и бейсболку марки ROG, набор наклеек, а также подарочную карту онлайн-магазина игр Gamesplanet. Отмечается, что число возможных участников ограничено 1 тыс. заявок.

Asus запустила программу Rate My Gear в 2019 году. Изначально планировалось, что она продлится до января 2020 года. В число участвующих онлайн-магазинов (на сайтах которых можно оставить отзывы) вошли Amazon, Currys, eBuyer, Scan, Overclockers и ряд других.

В список продуктов, на которые предлагается делать обзоры, включены несколько моделей видеокарт, материнских плат, клавиатур, маршрутизаторов, «мышей», блоков питания, сумок, чехлов, гарнитур и другого.